京都市の路上で6月、中国籍の男性旅行客が切り付けられ負傷した事件があり、京都府警は18日、殺人未遂容疑で中国籍の30代男を再逮捕した。男は6月に入管難民法違反（不法残留）容疑で逮捕されていた。捜査関係者への取材で分かった。