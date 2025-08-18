「アフリカ睡眠病」の飲み薬（ThokoChikondi―DNDi提供・共同）【ジュネーブ共同】アフリカの保健や福祉の向上に貢献した人や団体を日本政府がたたえる第5回「野口英世アフリカ賞」が22日、非営利組織「顧みられない病気の新薬開発イニシアチブ（DNDi）」（本部スイス）に贈られる。授賞理由は熱帯病の「アフリカ睡眠病」の治療薬開発など。この病気はアフリカ固有のツェツェバエが媒介する感染症で、治療しなければ死に至る