大雨の影響で断水が発生した鹿児島県で給水活動を行った長崎市の職員が、鈴木市長に活動を報告しました。 （長崎市上下水道局 給水課 中尾 知弘係長） 「今回の活動を通じて改めて水道水の大切さを感じた」 報告を行ったのは、鹿児島県姶良市で給水活動を行った、長崎市上下水道局の職員4人です。 姶良市では7日からの豪雨の影響で水道管が破損。 約1万7000戸が断水しました。 長崎市は給水車1台を出し、8月10日から13日まで