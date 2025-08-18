鹿児島市交通局によりますと、18日午前11時40分ごろ、鹿児島市電の鹿児島駅前電停付近の信号が停電し、鹿児島駅前電停と桜島桟橋通電停の間で一時、運行を見合わせました。 現在は運行を再開しましたが、最大20分の遅れが出ているということです。 市交通局は、沿線の鹿児島市小川町で発生した火災が影響した可能性もあるとみて、停電の詳しい原因を調べています。 ・ ・ ・