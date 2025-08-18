アジア株は上昇が目立つ、上海総合約１０年ぶり高値 アジア株 東京時間13:28現在 香港ハンセン指数 25426.53（+156.46+0.62%） 中国上海総合指数 3740.50（+43.73+1.18%） 台湾加権指数 24392.35（+57.87+0.24%） 韓国総合株価指数 3188.08（-37.58-1.17%） 豪ＡＳＸ２００指数 8948.40（+9.84+0.11%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81675.38（+1077.72+1.34%） シンガポールST