2025年8月18日（月）、スターバックスの新作「涼み 抹茶 ムース ティー」が登場。通年商品として販売されている抹茶 クリーム フラペチーノとは全く異なる、抹茶本来の香りやうまみが際立つ、抹茶好きさん必見の1杯です。すっきりとした味わいだから、暑い夏にもぴったり。isutaエディターも発売当日に早速飲んできました！スタバ新作「涼み 抹茶 ムース ティー」ってどんな味？こちらが、新発売の「涼み 抹茶 ムース ティー（アイ