愛媛FCは18日、MF石浦大雅(23)がFC琉球に完全移籍で加入することが決まったと発表した。2023年のJ2昇格に大きく貢献した若きテクニシャンの移籍はJ2最下位に沈む愛媛にとって大きな痛手。一方、J3リーグ14位で巻き返しを狙う琉球にとっては大きな補強となった。愛媛3年目の石浦は今季、J2リーグ戦7試合の出場。3月に右第五中足骨骨折の重傷を負い、約4か月にわたる長期離脱を強いられていたが、復帰後も3試合に出場し、順調な