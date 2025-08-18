J2首位の水戸ホーリーホックは18日、名古屋高(愛知)MF山下翔大(3年)が2026シーズンより加入することが内定した、と発表した。加入にあたって山下は「このクラブでプロとしてのキャリアをスタートできることを大変うれしく思っております。ここがゴールではなく、新たなスタートラインです。自分の武器であるスピードを生かした突破を磨き続け、チームの勝利に貢献できるよう努力を重ねてまいります」とコメントを発表している。