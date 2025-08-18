テゲバジャーロ宮崎は18日、MF加藤匠人(26)がJFLの沖縄SVに期限付き移籍することが決まったと発表した。移籍期間は2026年1月31日まで。加藤は今季、柏から宮崎に加入したが、J3リーグ戦での出場機会はなかった。柏の育成組織出身の加藤は2022年、筑波大から柏に加入。2シーズンでJ1リーグ戦計14試合に出場した後、24年はJ3の福島に期限付き移籍し、J3リーグ戦14試合に出場していた。今季から柏を離れ、宮崎に完全移籍していた