SC相模原は18日、いわきFCからDF山内琳太郎(22)を育成型期限付き移籍で獲得したと発表した。契約期間は2026年1月31日まで。いわきと対戦する全ての公式戦には出場できない。京都橘高、仙台大出身の山内は今季、いわきに加入。ルーキーイヤーの今季は3月下旬にJ2デビューを果たしたものの、5月に左膝外側側副靱帯損傷を負って全治3か月の長期離脱を強いられた影響もあり、J2リーグ戦6試合の出場にとどまっていた。山内はいわ