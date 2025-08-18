奈良クラブは18日、レノファ山口FCからFW山本駿亮(25)を期限付き移籍で獲得したと発表した。契約期間は12月31日までとなっている。山口県出身の山本は2024年、3シーズンを過ごした鹿児島から地元の山口に加入。昨季はJ2リーグ戦で36試合2得点、今季は18試合2得点の結果を残していたなか、現在J3リーグ6位でJ2昇格争いを繰り広げる奈良への移籍を決断した。山本は奈良を通じて「このタイミングでオファーを頂いた重要性は理解