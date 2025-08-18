常田大希（King Gnu、MILLENNIUM PARADE）がボッテガ･ヴェネタ 日本オリジナルキャンペーン「When your own initials are enough」のために新曲「SUNDANCE FOR BOTTEGA VENETA」を書き下ろし、本日18日より配信開始した。レコーディングには宮川純(PIANO/SYNTHESIZER)、佐瀬悠輔(TRUMPET)、新井和輝（CONTRABASS）、石若駿(DRUMS)と常田の盟友たちが参加している。ボッテガ･ヴェネタはイタリアを代表するラグジュアリーブランド。8