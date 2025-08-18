ものまねタレントのコロッケが18日、都内で行われた舞台『大逆転！戦国武将誉賑（せんごくかーにばる）』の製作発表会見に参加した。【集合ショット】鮮やかな衣装で登場した久本雅美＆檀れいら出演者たちコロッケは今年3月に緊急入院。公式サイトでは「『コロッケ』は変形性膝関節症のため、2月に人工関節の手術を行い、その後治療、リハビリを続けてまいりました。しかし膝以外にも治療の必要な部分が見つかり、3月28日緊急