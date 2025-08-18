氣志團がワンマンGIG＜氣志團現象2025 夏の陣 日比谷狂乱 “俺らがいちばん熱い夏”＞を8月17日に開催。GIG上でニューシングル「汚れなきクソ野郎ども」のリリースを発表し、表題曲を披露した。来月クローズが予定されている日比谷野外大音楽堂を舞台にしたこのGIGでは、一曲目の「夜明け」から23年前を彷彿とさせる、客席と一体となった熱気と綾小路 翔のMC、熱中症対策として実施された給水タイム、そして日没タイミングでの「落