パーク２４は３日ぶり反発。前週末１５日取引終了後、７月のグループ月次速報数値を発表。国内の駐車場事業におけるタイムズパーキングの売上高は前年同月比１０．２％増と、プラス基調を継続した。モビリティ事業におけるタイムズカーの１台当たり利用料は概ね安定的に推移。海外事業では英国の駐車場稼働が堅調で、豪州では漸増した。これが好感されているようだ。 出所：MINKABU PRESS