マーベラスが後場上げ幅を拡大している。正午ごろ、ニンテンドースイッチ２用ソフト「龍の国ルーンファクトリー」の全世界累計出荷本数が５０万本を突破したと発表しており、好材料視されている。 同ソフトは、ファンタジー生活ゲーム「ルーンファクトリー」シリーズの最新作で、これまでの西洋風の世界から舞台を移し、東の国「アズマ」を舞台に新たな物語が展開