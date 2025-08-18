「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１８日午後１時現在で農業総合研究所が「買い予想数上昇」１位となっている。 農業総研は投資資金の流入が一気に加速しストップ高カイ気配に張り付く人気となっている。政府は農業関係予算の拡充をはじめ農業支援政策に傾注する構えを示しているが、同社はその国策に乗る銘柄として注目度が高く、ここにきて需給相場に発展しつつある。直近信用倍率が１．３倍、