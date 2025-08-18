【モデルプレス＝2025/08/18】俳優の坂上忍が18日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に生出演。番組中盤で、左肩を脱臼骨折していることを打ち明け、スタジオを驚かせた。【写真】坂上忍、骨折告白2週間前の元気なジャンプ姿◆坂上忍、骨折隠して生放送出演していたこの日、お笑いコンビ・ハライチの澤部佑が夏休みのため、同番組を欠席。坂上が代打としてMCを務めた。番組では、「芸