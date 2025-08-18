ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠ドジャースタジアムで25日（同26日）に行われるレッズ戦で、韓国の人気男性グループ「BTS」のV（29）がセレモニアルピッチを務めると発表した。公式Xで「ARMY」と呼ばれるBTSのファンへ「ARMY, you ready?（ARMY、準備はいいかい？）」と呼びかけた。BTSは6月にリーダーのRM（30）、V、JIMIN（29）、JUNG KOOK（27）、SUGA（32）が兵役を終えて次々と除隊。7人全員がそろう「完全体」