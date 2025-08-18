デジタルプラスが後場プラスに転じている。正午ごろ、子会社デジタルフィンテックが運営する「デジタルギフト」が、リネットジャパングループの創業２５周年記念株主優待及び既存の株式優待として採用されたと発表しており、好材料視されている。なお、デジプラによると、現在ＩＲ未開示企業を含む約６０社から「デジタルギフト」の導入意思を獲得済みで、２５年内には１００社の導入を見込むとしている。 （注）タイト