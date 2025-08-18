ＡＶＩＬＥＮが３営業日ぶりに反発している。前週末に大きく下落した反動から買いが入りやすくなっているもよう。また、同社はきょう、山口県デジタル技術振興財産が進める「ＡＩトランスフォーメーション人材育成事業」を２年連続で支援すると発表したことも買い手掛かりとなっているようだ。 この事業は、人工知能（ＡＩ）や生成ＡＩの活用を通じて、地域の社会課題を現場から解決できる実装型人材を育成する