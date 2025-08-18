茨城県ひたちなか市の国営ひたち海浜公園で、約4万本のコキアが緑葉の見頃を迎えているという。見頃は9月下旬まで続く見込みだ。 みはらしの丘のコキアは現在50～70cmほどに成長し、鮮やかなライムグリーンに輝いているという。2025年は新たに「コキア見本園」を設置し、「ルージュ」に加えて「オータムビューティー」「滝野ファイヤーエッグ」「コキア"ホワイト"」の計4品種を展示