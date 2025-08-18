ＢＴＳのＶ（ブイ）が２５日（以下、米現地時間）に、ドジャー・スタジアムで始球式を行うと１７日、ドジャースが公式ＳＮＳで発表した。球団はＶの写真とともに「ＡＲＭＹ、準備はいい？Ｖが８／２５にドジャー・スタジアムで始球式をやるよ！」と投稿。ＢＴＳのグループカラーとして知られる紫色のハートマークも、しっかり添えられていた。この投稿は、投稿から約８時間で３万２０００のリポスト、５万２０００のいいね