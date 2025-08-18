■舞台稽古中の樹を「なんか袖に入ると寄り添ってくる人」と彪が激写 【写真】田中樹が兄・田中彪の肩に甘えるように寄りかかる舞台裏ショットなど 歌手で役者の田中彪が自身の公式Xで、弟の田中樹（SixTONES）との寄り添いショットを公開した。 彪と樹は8月24日から開催される舞台『ぼくらの七日間戦争 2025』で共演。樹は主人公の菊地英治役、彪は安永宏役を演じる。 彪は「本日の稽古も終了しました。本番まで1週間がんばり