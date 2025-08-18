大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の広島サンダーズが17日（日）、滋賀県にて開催される第79回国民スポーツ大会（わたSHIGA輝く国スポ）への出場が決定したことを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 広島THは8月16日（土）と8月17日（日）で行われた中国ブロック大会に出場。第1戦目、準決勝、決勝のすべてをストレート勝利で突破する圧巻の戦いを見せ、危なげなく国スポへの切符を手にした