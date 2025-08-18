今週の東海地方は、かなりの高温が続き、名古屋や岐阜では40℃以上の酷な暑さとなる日もありそうです。熱中症リスクが高い状態が続きます。災害級の暑さに警戒してください。今日18日は午前中から猛暑日続出名古屋39℃予想今日18日、東海地方は、目立った雲はなく、朝から強い日差しが照りつけています。夜にかけて安定して晴れる所が多く、にわか雨は、山沿いなど一部に限られそうです。山や川のレジャーは、突然の激しい雷雨な