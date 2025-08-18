BLACK SAMURAI 2025を主催米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が主催するプロジェクト「BLACK SAMURAI 2025」が18日、愛知・名古屋のIGアリーナで始動した。本気で世界の舞台を目指す中高生のためのバスケットボールキャンプ「THE CAMP」の開催に先立ち、会見を実施。日本バスケ界の発展へ思いを語った。八村が世界の舞台で培ってきた学びや視点、そしてマインドセットを日本のバスケ界と共有したいという思いか