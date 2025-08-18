タレントのコロッケ（65）が18日、都内で、松平健、久本雅美、檀れいとともに、舞台「大逆転！戦国武将誉賑（せんごくかーにばる）」（9月20日〜10月19日、東京・明治座ほか）の制作発表会見を行った。コロッケは、今年2月に両膝に人工関節を入れる手術を行ったことを明かしていた。当作では豊臣秀吉を演じ、フィナーレでは松平とともに「マツケンサンバ2」も踊るという。ひざの状態を聞かれると「おかげさまで順調に良くなって