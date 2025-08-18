ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、袖口のプチフリルがうれしい「名札ココ袖フリル付きフレアTシャツ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ラプンツェル／エルサ」名札ココ袖フリル付きフレアTシャツ © Disney 価格：各1,790円（税込）サイズ：100、110、120、130、140仕様：前にプリント、左胸にフェル