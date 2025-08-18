韓国警察が３〜６月に５０００人を超える麻薬類事犯を捕まえたと明らかにした。警察は麻薬捜査専従人材を現在の２．５倍に増やし来年１月まで取り締まりを強化することにした。警察庁国家捜査本部は１７日、３〜６月に麻薬犯罪に対する集中取り締まりを行った結果、５１０９人を検挙したと明らかにした。前年同期より８６人増加した数値だ。今年の集中取り締まり期間に検挙された被疑者のうち９６４人は拘束した。麻薬を直接使用し