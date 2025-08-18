女優のケイト・ブランシェットは、英語版「イカゲーム」が制作される場合、出演に「大歓迎」だと語っている。韓国発の人気ドラマ「イカゲーム」シーズン3では、アメリカ人リクルーター役としてサプライズ出演を果たし、続投にも意欲的な姿勢を見せている。 【写真】ケイト・ブランシェットがサプライズ出演した「イカゲーム3」 米「バラエティ」誌の取材で、英語版の続編やスピンオフへ