栃木県宇都宮市の国道でトレーラーが信号機に接触して横転し、信号機が倒れ、現場付近は通行止めとなっています。大型のトレーラーが横に倒れ歩道をふさいでいます。18日午前3時半ごろ、宇都宮市鐺山町の国道408号線でトレーラーが横転する事故がありました。この事故で信号機が倒れ道路を塞いだため、現場周辺では通行止めが続いています。近隣の住民は「どかーんと大きな音して突然、ドーンと音がね」と話しています。この事故に