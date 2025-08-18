お盆休みも最終日を迎えた17日。広い範囲で高気圧に覆われ、東京・青梅市で最高気温37.5度。愛知県・豊田市では37.7度を観測。26都府県に熱中症警戒アラートが発表された。思えば、最大9連休だったこのお盆休み…九州などを豪雨が直撃。反対に雨が降らず、水不足に陥った所も。Mrサンデーが、各地を取材すると異例のお盆となっていた。室外機水没しクーラー故障相次ぐ熊本15日、豪雨の爪痕が残る熊本市へ。お盆まっ只中だったが、