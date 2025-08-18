近年低迷が続いている中国代表。中国は日本代表が世界最速で予選を突破した2026年W杯アジア最終予選で、日本に連敗を喫するなどして敗退が決まった。中国が最後にW杯に出場したのは2002年日韓大会のことになる。そうしたなか、中国サッカー協会は、U-18男子代表のトレーニングキャンプに招集する59名を発表。そのなかにある選手が入ったことが現地で話題になっている。中国の『163』は、こう伝えていた。「ファンにとって最も興奮