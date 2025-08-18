映画『国宝』が、公開から73日間で興行収入105億円を突破したことを18日、配給元の東宝が発表。この快挙に、主演の吉沢亮さん（31）や横浜流星さん（28）、渡辺謙さん（65）が喜びを明かしました。映画『国宝』（公開中）は、作家・吉田修一さんの小説「国宝」が原作で、任侠の一門に生まれながらも、歌舞伎の世界に飛び込み、芸の道に青春をささげ、芝居だけに生きてきた喜久雄が、その命をかけてなお、見果てぬ夢を追い求めてい