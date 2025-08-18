フジドリームエアラインズ（FDA）は、「航空貨物運送サービス」を8月18日から開始する。定期便を使用して貨物運送を行うもので、夏スケジュール期間中の月・木曜に札幌/丘珠発静岡行きFDA176便で、やさいバスの貨物を運送する。他路線への展開や一般貨物の取扱いについても準備中だという。