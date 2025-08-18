札幌市手稲区で2025年8月17日、クマのような動物の目撃情報がありました。目撃されたのは、札幌市手稲区手稲本町付近のやぶの中です。17日午後5時半ごろ、近くの会社の関係者が、5～10メートル先のやぶの中でクマのような動物が何かを食べている様子を目撃しました。クマのような動物は、そのままやぶの奥の方に入っていったということです。警察によりますと、目撃されたクマのような動物は1頭で、体長は約2メー