長崎市議会で、中学生が意見表明する「中学生議会」が8月18日、開会しました。 （ 長崎市中学生議会 小江原中学校 岩里 珠莉議長） 「長崎市中学生議会を開会します」 「中学生議会」は、生徒たちが議会の仕組みを知り社会参画の意欲を高めようと2016年から夏休みに開かれています。 今年は、市内34校の代表者が参加。 市職員から市議会の役割や流れ、まちづくりの取り組みについて説明を受けました。 明日8月19日は、「いじ