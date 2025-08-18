生活が苦しい時期に助けとなる国民年金の「保険料免除制度」ですが、免除を受けたまま追納をしないと、将来の年金額が確実に減ってしまいます。「3年ぐらい免除しただけなら大きな影響はないだろう」と思いがちですが、実際には老後の総受取額に数十万円単位の差が出ることもあります。 本記事では、免除期間を追納しなかった場合に年金額がどのくらい変わるのか、そして追納を検討する際のポイントを分かりやすく解説します