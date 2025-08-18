女優の畑芽育（23歳）が、8月17日に公開されたポッドキャスト番組「畑芽育＆齊藤なぎさ『オフはこんな感じ』【公式】」に出演。演技が上手い俳優として杉咲花を挙げ、「実際お会いしても、テレビで見てても、オーラがあって。めっちゃかっこいいんだよね。大好き」と語った。齊藤なぎさが最近、映画「国宝」を見て、黒川想矢の演技に魅了されたという話から、演技が上手いと思う俳優の話題となる。畑芽育は「みんなお上手です