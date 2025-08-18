夫婦で老後の生活を考えるとき、年金がいくらもらえるのかはとても大切なポイントです。とくに共働きの場合、2人分の年金を合わせた金額が老後の生活費の土台になります。ただ、「自分たちの年収だといったいどれくらいの年金になるのか」が分かりにくく、不安を感じている方もいることでしょう。 今回は、「年収300万円の妻と年収700万円の夫」というケースを例に、それぞれ会社員として40年間働いた場合を想定して、