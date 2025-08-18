◇MLB メッツ7-3マリナーズ（日本時間18日、 ジャーニー・バンク・ボールパーク）マリナーズのカル・ローリー選手が今季47号2ランホームランを放ち、キャッチャーのシーズン最多本塁打記録にあと1本と迫りました。ローリー選手は「2番・キャッチャー」として先発出場。7回1アウト1塁で迎えた第4打席、元西武のリード・ギャレット投手が投じた低めのスプリットを反対方向にすくい上げ、レフトへの2ランを放ちました。今季47号を放っ