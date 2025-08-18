¥¿¥ì¥ó¥Èºä¾åÇ¦¡Ê58¡Ë¤¬18Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤Ë¡¢²ÆµÙ¤ßÃæ¤Î¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤ÎÂåÂÇMC¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÈëÌ©¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£ºä¾å¤Ï¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿ÅÜ¤é¤ìÏÃ¡×¤ò¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡Öº£¤â¤¹¤´¤¯¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢3ÆüÁ°¤Ë¥í¥±¤Ç¸½¾ì¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤«¤é¸½¾ìÊâ¤¯¤È¤­¤Ë¼Ö¤Î¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤³