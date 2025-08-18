女優の齊藤なぎさ（22歳）が、8月17日に公開されたポッドキャスト番組「畑芽育＆齊藤なぎさ『オフはこんな感じ』【公式】」に出演。声がガスガスの状態となってハスキーな声に拍車がかかり、ドラマで「迫真ネキになっちゃったから」と語った。番組冒頭で自己紹介をする時に、齊藤なぎさの声がいつにも増してかすれているため、畑芽育が「ごめんなさい。今ちょっと、何ですか？ なんかガスガスの方いらっしゃった？」と齊藤をイジる