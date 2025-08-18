ＮＢＡレイカーズの八村塁が１８日、愛知・ＩＧアリーナで会見した。２０日まで「ＢＬＡＣＫＳＡＭＵＲＡＩ２０２５ＴＨＥＣＡＭＰ」を開催。イベントに先立ち、実施への思いなどを語った。会見の中では日本バスケットボール協会への批判について言及する場面もあった。八村はこれまで日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）について「プレーヤーファースト（選手第一）の精神が見られない。そういう方針の日本代表ではプ