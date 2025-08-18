俳優の平井亜門（29）が16日、自身のXを更新。自身も出演中のテレビ東京ドラマ24『40までにしたい10のこと』（毎週金曜深0：12〜）第7話のリアタイ実況をする「ある投稿」に、視聴者から反響を呼んだ。【写真】ドラマ『40までにしたい10のこと』第7話の場面カット12枚平井は0：36頃、「すずめさん？」と投稿。これに対し共演する庄司浩平（25）が「まあまあ気にせずにさ」とリアクション。さらに風間俊介（42）が「余計な事