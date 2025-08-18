ドイツのワーデフール外相（左）と握手する岩屋外相＝18日午前、東京都内岩屋毅外相は18日、ドイツのワーデフール外相と初めての戦略対話を東京都内で開いた。外務・防衛閣僚会合（2プラス2）の早期開催を含む安保分野での協力を推進していく方針を確認した。岩屋氏は対話の冒頭、ロシアのウクライナ侵攻や中国の海洋進出を念頭に「国際秩序は厳しい情勢に直面しており、日独連携の必要性は高まっている」と強調した。ワーデ