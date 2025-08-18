17日藤枝市で江戸時代の小説「東海道中膝栗毛」を通して当時の人たちが旅した静岡や藤枝周辺の名所などを学ぶ講座が開かれました。藤枝市で行われたこの講座は江戸時代の東海道の旅を面白おかしく描いた「東海道中膝栗毛」を題材に小説の中に描かれた、静岡や藤枝周辺の名所や名物を学ぼうというものです。この日はおよそ20名が参加し、作品の中で登場する静岡や藤枝の宿場町について今と昔の違いなどの説明を受けました。また、当