Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚの塚田僚一が１７日、競馬で１００万馬券を当てたことを報告した。Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚの公式Ｘで「勢いで予想したぜ！」という札幌記念の予想を展開。「３連単ボックス」で各１００円、合計２万１０００円分を購入したところ、払戻金が「１３０７６５０円」となっていた。１７日に行われた札幌記念は、１０番人気のトップナイフが重賞初Ｖ。２着は２番人気のココナッツブラウン、３着には１３番人気のアラタという