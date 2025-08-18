妊娠中や出産後１年以内に自殺した女性は２０２２〜２４年の３年間で、少なくとも計１６２人に上るとの分析結果を、一般社団法人・いのち支える自殺対策推進センターなどがまとめた。亡くなる割合は、妊娠中が２０歳代前半、産後が４０歳代前半で目立った。同センターは「妊産婦らは悩みを抱え込まずに相談してほしい」と話している。同センターと日本産婦人科医会は、警察庁の統計を活用し、２２〜２４年の妊産婦の自殺の実態